القريات 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأوضحت صحة القريات أن إجمالي عدد المستفيدين من الحملة التوعوية "تسوق واطمئن" في القريات، التي نفّذتها خلال شهر أغسطس للعام 2022م بلغ 500 مستفيد، و200 مستفيد من خدمات العيادات التخصصية و95 مستفيداً من الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مجمع عيادات صحة المرأة والطفل في سوق النساء.وتسعى الحملة إلى التركيز على المستفيد من خلال تعزيز الصحة العامة والربط مع الأهداف الوطنية للتحول الصحي والتي تُقدم طرق توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والكشف المبكر عن سرطان القولون بالإضافة إلى وجود عيادات تخصصية تطوعية تستقطب مجموعة من الأطباء.// انتهى //11:09ت م0037