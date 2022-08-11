مكة المكرمة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسحصل مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لبرنامج زمالة جراحة الحروق، وذلك بعد تحقق معايير الاعتماد البرامجي والاشتراطات المطلوبة.وأوضح التجمع الصحي بمكة المكرمة أن اعتماد الهئية السعودية للتخصصات الصحية للمستشفى كمركز تدريبي معتمد لبرنامج الزمالة السعودية لجراحة الحروق وحصوله على الاعتماد تم بعد إجراء تقييم شامل من أعضاء اللجنة وتأكدهم من إتمام متطلبات الاعتماد والتزامها بمعايير وبرنامج الزمالة والإجراءات المتبعة والنواحي التشغيلية والتدريبية لبدء التدريب الزمالة.// انتهى //11:31ت م0040