عرعر 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد المصلوخي، يرافقه عدد من منسوبي الشركة.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الشركة، وآليات تطويرها بما يضمن تقديم الخدمات الكهربائية للمواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة على الوجه المطلوب.من جانبه أعرب المهندس المصلوخي عن تقديره لما استمع إليه من توجيهات، وما تجده الشركة من دعم ومتابعة من سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وسمو نائبه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة وخدمة الأهالي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ .// انتهى //11:34ت م0042