ينبع 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسزار وفد من هئية التجارة الخارجية اليابانية الهيئة الملكية بينبع، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة ينبع الصناعية.واطلع الوفد على عرض تعريفي لأبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة، مبديًا إعجابه بما شاهده من نهضة كبيرة تشهدها مدينة ينبع الصناعية إحدى المدن الاقتصادية الكبيرة في المملكة وماتزخر به من مصانع عملاقة .// انتهى //11:38ت م0044