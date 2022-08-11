تونس 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، فحوى اللقاء الذي جمع بين الرئيس التونسي قيس سعيّد و رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مشيرة إلى أن الطرفين تناولا الشأن العام في البلاد وسير المرافق العمومية.وتناولت إعلان قوات حرس الحدود البحرية التونسية أنها انتشلت ست جثث لمهاجرين غير شرعيين نساءً وأطفالاً، في حين أنقذت 20 آخرين بعد غرق مركب كان يقلهم أمام سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس.وكتبت صحف الخميس عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، 15 فلسطينيًا خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها بالضفة الغربية المحتلة.وتابعت سير الحملات الانتخابية لمرشّحي خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، مشيرةً إلى ضرورة التزامهما بتقديم مزيد من الدعم المالي لمساعدة المواطنين في تحمل ارتفاع أسعار الطاقة.وتناولت صحف تونس إعلان السلطات المحلية في مدينة بوتيمبو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن فرار مئات السجناء بعد تعرض السجن لهجوم نفذته جماعة مسلحة.// انتهى //11:41ت م0045