الخرطوم 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي خلال مؤتمر صحفي أمس حرص الدولة والتزامها بتعزيز التعايش السلمي بين كافة المكونات الإجتماعية بالبلاد.ولفتت الانتباه إلى الأمطار والسيول التي ضربت أجزاء واسعة من ولاية نهر النيل شمالي السودان وتسببت في إضرار 25 قرية وأدت إلى انهيار تام لنحو 3 آلاف منزل وانهيار جزئي لألف منزل آخر.وأولت صحف الخميس اهتماماً بتوصيات ورشة نقابة المحامين السودانيين الخاصة بوضع إطار دستوري للفترة الانتقالية في ختام أعمالها بأن يكون مجلس الأمن والدفاع تحت قيادة مدنية كما أوصت في بنود أخرى بمراجعة اتفاق السلام بعد موافقة موقعيه.ونشرت توقعات صندوق النقد العربي بتحسن الأوضاع الداخلية وأساسيات الاقتصاد الكلي وارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 3.5% في عام 2023 في السودان، لافتاً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية العامة والمشاريع الرأسمالية، والزيادة المتوقعة في صادرات النفط والذهب سيؤدي إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.// انتهى //11:45ت م0047