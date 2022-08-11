رفحاء 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسنظمت جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل بمحافظة رفحاء أمس ، برنامج "تحليل خطة قياس الأثر الاجتماعي على المنظمات غير الربحية " وذلك ضمن مشروع تأهيل القطاع غير الربحي على قياس وإدارة الأثر الاجتماعي، والذي ينفذه المجلس العربي لقياس وإدارة الأثر الاجتماعي، وتشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية.وأوضحت جمعية "تمكين" أن البرنامج استعرض خطة قياس الأثر والاطلاع على ملف مشروع قياس الأثر لسوق العمل لجمعية تمكن القيادات للتدريب والتأهيل برفحاء؛ كما تم استعراض ملف مشروع قياس الأثر لمشروع "جمعية دُرة" النسائية بحفر الباطن.ويهدف البرنامج إلى تعزيز المنظمات غير الربحية في تحقيق برنامج التنمية الوطني الشامل، وتعظيم أثرها الاجتماعي والارتقاء ببيئة العمل في هذه المنظمات وفق أفضل الممارسات المتبعة وتحسين الأداء وفقاً لرؤية المملكة 2030.// انتهى //11:52ت م0050