القوارة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسشارك عدد من الجهات الحكومية بمهرجان العنب بالقصيم المقام حالياً بمركز الصلبية بتنظيم من بلدية القوارة وذلك عبر تقديم إرشادات ومعلومات وخدمات لزائري المهرجان.وقدّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعيون الجواء الخدمات الإرشادية والتوعوية للمزارعين وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى توزيع المنشورات التوعوية حول الزراعة وجني المحاصيل والآفات التي تُصيب المحاصيل الزراعية وطرق الوقاية.وشاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز القوارة في مهرجان العنب من خلال المشاركة بالمصلى المتنقل والمشاركة الميدانية والتوعوية والتمركز في المهرجان مع الدوريات الراجلة للتنبيه للصلاة والنصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة بالتعاون مع الجهة المنظمة للمهرجان ، إضافة إلى مشاركة التجمع الصحي بالقصيم ممثلاً بمركز الصلبية وذلك عبر مبادرة اعرف أرقامك وببرامج توعوية واستشارية لمرض السكر وارتفاع ضغط الدم والتغذية والوسائل التوعوية للإسهام في إيصال الرسالة والهدف المنشود وتوعية المجتمع، كما شاركت جمعية البر الخيرية بالقوارة بتقديم هوية الجمعية وإبراز دور الجمعية في خدمة ومساعدة المحتاج والتعريف ببعض برامجها ومشاريعها .// انتهى //13:10ت م0063