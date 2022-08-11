أبها 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسنظم نادي أبها الأدبي أمس فعالية ضمن برنامجه الصيفي بعنوان: (تجارب في الكتابة والتأليف) بمشاركة روعة القحطاني وأمجاد الهادي اللتين قدمتا نماذج من أعمالهما الكتابية، حيث تحدثت القحطاني عن أحد كتبها في المجال التربوي، تلتها أمجاد بالحديث عن بعض نصوصها الإبداعية ، ثم قُدِّم لهذه الأعمال قراءة فنية من لدن الدكتور أحمد التيهاني والقاص ظافر الجبيري.وأشار رئيس أدبي أبها الدكتور أحمد بن علي آل مريع إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن برنامج النادي للاحتفاء بالتجارب الشابة، مؤكداً أهمية تشجيع و استيعاب جميع التجارب وخاصة الناشئة منها.// انتهى //13:11ت م0064