عنيزة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واستستضيف إدارة التعليم بمحافظة عنيزة برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2022م للطلاب الموهوبين بالشراكة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع مؤسسة "موهبة" وذلك في مركز القصيم العلمي بعنيزة خلال الفترة من 2-20- محرم -1444.ويهدف البرنامج إلى إثراء معارف وخبرات الطلبة الموهوبين العلمية والعملية وينمي مهاراتهم الشخصية والاجتماعية في بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار وذلك على أيدي نخبة من المدربين المختصين في مختلف المجالات العلمية.وأوضح رئيس برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي عادل المهنا أن البرنامج يعد من البرامج الإثرائية النوعية المخصصة للطلاب الموهوبين حيث ينفذ لأول مرة على مستوى منطقة القصيم بمشاركة 100 طالب موهوب من مدن ومحافظات منطقة القصيم, مضيفاً أن البرنامج يشتمل على 5 وحدات علمية بالإضافة إلى 6 مهارات إثرائية تقدم للطلاب الموهوبين في مسارات علمية متنوعة: الهندسة وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية والعلوم الطبية والحيوية والكيميائية بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة للبرنامج من الأنشطة والمحاضرات والندوات والزيارات العلمية والذي يستمر لمدة 3 أسابيع.// انتهى //13:13ت م0066