الكويت 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 4ر9 نقاط، ليبلغ مستوى 47ر7699 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0%.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر292 مليون سهم عبر تنفيذ 15148 صفقة نقدية، بقيمة 2ر66 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس بمقدار 94ر5 نقاط، ليبلغ مستوى 95ر5858 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0% من خلال تداول 3ر184 مليون سهم عبر تنفيذ 6598 صفقة نقدية بقيمة 5ر16 مليون دينار كويتي.كما ارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 98ر10 نقاط، ليبلغ مستوى 83ر5884 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 4ر0% من خلال تداول 2ر108 ملايين سهم عبر تنفيذ 8550 صفقة بقيمة 6ر49 مليون دينار.// انتهى //13:18ت م0067