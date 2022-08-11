بغداد 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأصيب جنديان عراقيان في هجوم مسلح على نقطة عسكرية في محافظة كركوك شمال العراق.وأفاد مصدر أمني عراقي اليوم، أن الهجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للواء 45 فرقة 8 للجيش العراقي في منطقة داقوق، وأسفر عن إصابة جنديين كحصيلة أولية.وفي السياق ذاته، قامت قيادة العمليات المشتركة العراقية في وقت سابق، بمحاصرة انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً مما دفعه إلى تفجير نفسه، دون تسجيل إصابات في صفوف الأمنيين والعسكريين، موضحة أن هذا الشخص كان يخطط لاستهداف مواكب ومقرات عسكرية في محافظة ديالى.// انتهى //13:27ت م0068