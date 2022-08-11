سياسي / وزير الخارجية المصري يجري اتصالاً مرئياً بمبعوث المناخ الصيني
الخميس 1444/1/13 هـ الموافق 2022/08/11 م واس
القاهرة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واس
أجرى وزير الخارجية المصري، الرئيس المعين للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ سامح شكري، اتصالاً مرئياً اليوم، بمبعوث المناخ الصيني شي شينهوا.
وبحث الجانبان خلال الاتصال سُبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ (COP27) التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
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