القاهرة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأجرى وزير الخارجية المصري، الرئيس المعين للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ سامح شكري، اتصالاً مرئياً اليوم، بمبعوث المناخ الصيني شي شينهوا.وبحث الجانبان خلال الاتصال سُبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ (COP27) التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.// انتهى //13:33ت م0069