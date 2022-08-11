جدة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها لإطلاق النار المكثف، الذي شنته مجموعات مسلحة أرمينية غير شرعية، يوم الثالث من أغسطس الحالي، على مواقع الجيش الأذربيجاني داخل أراضي أذربيجان.ودعت الأمانة العامة جمهورية أرمينيا إلى الوفاء بالتزاماتها وفقًا للبيان الثلاثي الموقع بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا الاتحادية يوم 10 نوفمبر 2020، والقيام بسحب الفصائل المسلحة غير الشرعية من أراضي أذربيجان.كما دعت في معرض الإشارة إلى القرار الصادر عن الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، يومي 22 و23 مارس 2022، إلى تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على أساس الاعتراف المتبادل واحترام سيادة كل طرف وسلامة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليًا.// انتهى //13:35ت م0070