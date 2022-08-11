الدمام 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسبحث معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم بمقر الأمانة, مع مدير شرطه المنطقة الشرقية اللواء محمد بن مبارك الوذيناني, أوجه سبل التعاون بين القطاعين.وأكد المهندس الجبير خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك بين القطاعين، وذلك نظراً للدور الكبير الذي تقدمه الأمانة وشرطة المنطقة الشرقية مع القطاعات الأخرى على التنسيق فيما بينهم في تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاع البلدي والقطاع الأمني، مشيداً بجهود رجال الأمن لخدمة المنطقة.بدوره نوه اللواء الوذياني على دور الأمانة والتعاون المشترك والبناء بين القطاعين، وتكامل دورهما مع مختلف القطاعات، بما يخدم المنطقة وتقديم كافة سبل التعاون تحقيقا للأهداف المنشودة.// انتهى //13:37ت م0071