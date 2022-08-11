أبها 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واساستقبل مستشفى محافظة "تنومة" بمنطقة عسير ، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 م أكثر من 7 آلاف مراجع لمختلف العيادات الخارجية .وأشارت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، أن العيادات الخارجية التابعة للمستشفى استقبلت 7427 مراجعاً من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، كما أجرى المستشفى 36 عملية جراحية متنوعة، و 52000 فحص مخبري، فيما بلغ عدد المستفيدين من قسم الأشعة 5128 مستفيدًا.يذكر أن المستشفى حصل على شهادة الاعتماد المشروط "سباهي" وذلك بعد اجتيازه لكافة معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى .// انتهى //13:44ت م0072