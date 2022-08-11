طرابلس 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسدعت المبعوثة البريطانية إلى ليبيا السفيرة كارولين هورندال اليوم، الطبقة السياسية في ليبيا إلى إجراء انتخابات لاختيار السلطة في أقرب وقت.وجددت هورندال في بيان، دعم المملكة المتحدة للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 ودعم اللجنة العسكرية المشتركة في أعمالها وتنفيذ الاتفاق الذي ينص من بين بنوده على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.// انتهى //13:51ت م0074