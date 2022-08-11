الأحساء 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الكلابية الخيرية حمد الصالح؛ وأعضاء المجلس.واستمع سموه خلال اللقاء، لشرح عن برامج وإنجازات ومشاريع الجمعية، منوهاً بما تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم واهتمام لا محدود للجمعيات الخيرية، حاثًا إياهم على بذل المستطاع في سبيل خدمة المحتاجين والمجتمع.من جانبه، قدم الصالح شكره لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته التي ستكون دافعاً للمزيد من العطاء لخدمة المجتمع.// انتهى//13:59ت م0077