الظهران 13 محرم 1444هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسنظم مختبر الأفكار بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران، ورشة عمل بعنوان "القهوة السعودية في الصناعة الرقمية"، تزامنًا مع عام القهوة السعودية.واستعرضت الورشة التي اختتمت اليوم، آلة تصنيع أدوات ومنتجات القهوة السعودية من خلال استخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد بتجهيز خليط مكّون من مادة بلاستيك و5٪ من بقايا القهوة وصولًا لمنتج نهائي الذي يهدف الي تحقيق الاستدامة البيئية، وتطوير صناعة القهوة بتقنيات رقمية مزوّدة بأجهزة عالية الدقة.وهدفت إلى تسليط الضوء على اهتمام المملكة في الإنتاج المحلي من القهوة -الذي يشكل نسبة 5٪- إلى جانب جهود المملكة في توطين تلك الصناعة وتحفيز زراعتها عبر مبادرات وبرامج تستقطب المهتمين من الشباب.// انتهى//14:41ت م0083