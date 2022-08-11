الدوحة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعاً بمقدار 174.95 نقطة، أي ما نسبته 1.29%، ليصل إلى 13 ألفا و743.90 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 285 مليونا و605 آلاف و541 سهما، بقيمة 787 مليونا و803 آلاف و721.223 ريالا، نتيجة تنفيذ 18926 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسعار 10 شركات أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 762 مليارا و70 مليونا و310 آلاف و36.960 ريالا، مقارنة بـ 753 مليارا و707 ملايين و894 ألفا و562.460 ريالا في الجلسة السابقة.// انتهى //15:28ت م0089