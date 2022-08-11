مكة المكرمة في 13 محرم 1444 ه الموافق 11 أغسطس 2022 م واساختتمت أمس فعاليات المرحلة الأولى من الدورة الصيفية المكثفة في حفظ السنة النبوية التي تظمها كلية الحرم المكي الشريف على ثلاث مراحل تنتهي في 30 / 01 / 1444هـ بمشاركة 300 طالب وطالبة، انضموا لست وعشرين حلقة تسميع .وأوضح عميد كلية الحرم المكي الشريف الدكتور حسن بن أحمد بالبيد أن الدورة الصيفية المكثفة لحفظ السنة النبوية هي برنامج علمي سنوي تنظمه الكلية في الحرم المكي الشريف، وتعنى بحفظ صحيح السنة النبوية لافتا النظر إلى أنه تم في المرحلة الأولى ولله الحمد حفظ 11943 حديثا مبينا أن كتاب الجمع بين الصحيحين يحتوي على 93194 حديثا ، فيما يشتمل كتاب الجمع بين زوائد السنن الخمس على 16903 أحاديث ، ويحتوي كتاب الجمع بين زوائد المسانيد الخمسة على 8946 حديثا .// انتهى //15:31ت م0091