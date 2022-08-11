المنامة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,897.70 نقطة بارتفاع قدره 16.39 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 668.75 نقطة بانخفاض قدره 0.41 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و202 ألف و249 سهما بقيمة إجمالية قدرها 554 ألفا و664 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 56 صفقة.// انتهى //15:31ت م0092