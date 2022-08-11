إسلام آباد 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع إيطاليا.وأوضح خلال لقائه في مكتبه بإسلام آباد اليوم مع السفير الإيطالي لدى باكستان آندرياس فرارسي، أن باكستان تَعُد إيطاليا شريكاً تجارياً مهماً، وتحرص على الارتقاء بالعلاقات معها.وثمن دعم إيطاليا لباكستان في إطار مشروع نظام الأفضليات المعمم من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن إسلام آباد تتطلع لتعزيز التعاون مع إيطاليا في مجال الطاقة المتجددة.// انتهى //15:37ت م0095