جيزان 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأعلنت جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لطلبة المنح الداخلية غير السعوديين، الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1444هـ.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى فقيهي أن عملية القبول تبدأ اليوم الأربعاء 12 / 01 /1444هـ. وتستمر 5 أيام حيث ستغلق البوابة يوم الأحد 12 / 01 /1444هـ ، مشددا على أهمية اختيار مقر الدراسة والتخصصات وترتيب الرغبات ، والتأكد من صحة البيانات المدخلة في بوابة القبول الالكتروني للجامعة.كما شدد على ضرورة التزام المتقدمين بشروط القبول الخاصة بطلاب المنح الدراسية الداخلية وذلك بأن لاتقل النسبة المؤهلة أو الموزونة عن 85%، وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثلاث سنوات، وأن يكون مصدر الشهادة من داخل منطقة جازان (تعليم جازان-تعليم صبيا) وأن تكون صلاحية الإقامة سارية المفعول.// انتهى//15:40ت م0096