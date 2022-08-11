نجران 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واساعتمد تعليم منطقة نجران , اليوم، إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٤ هـ.وأوضح مدير تعليم المنطقة فهد بن عقالا أن إجراءات النقل الداخلي تمت بناء على عناصر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم ووفقاً للاحتياج في الميدان التعليمي الذي يعزز الاستقرار لجميع المدارس ويُسهم في انطلاقة جيدة للعام الدراسي الجديد.وأبان أن إجراءات النقل الداخلي كانت وفق اللائحة الوزارية المعتمدة، حيث بلغت نسبة النقل للمعلمين ٤١٪، وللمعلمات ٣٦٪؜، مشيراً إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة إجراءات النقل الداخلي من خلال حسابات المعلمين والمعلمات على نظام نور، لافتاً النظر إلى أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكترونياً بنظام فارس من خلال حساب مديري ومديرات المدارس المنقول منها المعلم والمعلمة، فيما يتعين على المعلم والمعلمة المنقولين الرفع بالمباشرة على نظام فارس بعد اعتماد إخلاء الطرف.//انتهى//15:41ت م0097