القاهرة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 669.5 مليار، بعد تداولات كلية بلغت نحو 1.5 مليار.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" على ارتفاعٍ نسبته 0.23 % ليبلغ مستوى 9988.84 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.25 % مسجلاً 2048.62 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.74% لينهي التعاملات عند مستوى 2983.32 نقطة.// انتهى //16:42ت م0107