عام / سمو أمير القصيم يستقبل وكيل محافظة المذنب
الخميس 1444/1/13 هـ الموافق 2022/08/11 م واس
بريدة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، نادر النادر بمناسبة تكليفه وكيلا لمحافظة المذنب ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.
وأكد سموه أهمية متابعة أمور المواطنين وتلمس احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة، انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة - أعزها الله -.
من جانبه ثمن النادر لسمو أمير منطقة القصيم , دعمه وتوجيهاته بتقديم أقصى الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين.
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16:42ت م
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