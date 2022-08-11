بريدة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، نادر النادر بمناسبة تكليفه وكيلا لمحافظة المذنب ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.وأكد سموه أهمية متابعة أمور المواطنين وتلمس احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة، انطلاقا من توجيهات القيادة الحكيمة - أعزها الله -.من جانبه ثمن النادر لسمو أمير منطقة القصيم , دعمه وتوجيهاته بتقديم أقصى الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين.// انتهى //16:42ت م0108