القاهرة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسنوه رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالتجارب الرائدة للدول العربية في إعداد وتمكين الشباب وتقدمهم عبر خطط وإستراتيجيات، ودعمهم في جميع المجالات وهو ما يعود بالنفع على مجتمعاتنا العربية، كون الشباب هم عماد المستقبل الذين نعول عليهم الكثير في خدمة بلدانهم.وأكد العسومي في بيان له اليوم -بمناسبة اليوم الدولي للشباب- أن هذه المناسبة تشكل محطة مهمة لتسليط الضوء على جهودهم الفاعلة والبنّاءة حتى في أصعب الظروف التي يمر بها العالم مثل جائحة كورونا، وما قدموه من نموذج ملهم قادر على مواجهة أصعب التحديات ليجسد السعي المستمر إلى تعزيز الروح الوطنية، وقيم العمل والمسؤولية، من أجل بناء المجتمع ونهضة البلاد وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.وأشار العسومي إلى أن البرلمان العربي سيعزز من دعمه للبرامج والفعاليات الشبابية العربية الرامية إلى النهوض بالشباب وتمكينهم وإعدادهم لخلق جيل قادر على مواجهة التحديات وخدمة القضايا العربية والنهوض بمستقبلهم بالشكل الذي يعزز من المنظومة العربية التي تعمل على دمج الشباب في مختلف المجالات .// انتهى //16:43ت م0109