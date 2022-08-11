المنامة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، بعضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي أريك تراجر، الذي يزور المنامة حاليا.وبُحِث خلال اللقاء مسار العلاقات التي تربط بين البحرين وأمريكا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في ظل الحرص المتبادل على توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا خدمةً للمصالح المشتركة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:05ت م0113