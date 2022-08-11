مأرب 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مواد إيوائية للمتضررين من السيول والرياح في محافظة مأرب، وذلك ضمن مشروع طوارئ الإيواء المنفذ في الجمهورية اليمنية.وجرى خلال المشروع توزيع 350 خيمة و 350 حقيبة إيوائية في مخيمات الكويت والخراشي بمأرب استفاد منها 2.100 فرد.ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية للشعب اليمني في جميع المجالات.// انتهى //17:18ت م0114