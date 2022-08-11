كوكس بازار 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسقام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتسليم 500 وحدة سكنية للاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد، بقيمة 334.933 دولار أمريكيا، وذلك ضمن مشروع الإيواء للاجئين الروهينجا.ويأتي المشروع انطلاقًا من حرص المملكة ممثلةً بالمركز بأوضاع اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم، واستشعارًا بواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، حيث يعد امتدادًا للمشاريع المقدمة لهم في مختلف القطاعات الصحية والغذائية والإيوائية.// انتهى//17:19ت م0115