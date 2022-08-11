أبين 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 35 طنًا و 845 كيلو جرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديرية لودر بمحافظة أبين، استفاد منها 2.010 أفراد.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //17:20ت م0116