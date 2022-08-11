إسلام آباد 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية.وجرى أمس الأول توزيع 1.856 سلة غذائية تزن حوالي 176 طنا استهدفت منطقتي سوات، وشانغلا ومنطقة خيبر القبلية ، استفاد منها 12.992 فردًا من الفئات الأكثر احتياجاً والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.// انتهى//17:20ت م0117