تعز 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 14 طنًا و231 كيلو جرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في جزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 798 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //17:23ت م0118