المنامة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، بنائب وزير الخارجية لمنطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا بسنغافورة إينغ تك هين، الذي يزور المنامة حالياً.وبُحِثت خلال اللقاء علاقات الصداقة التي تربط بين البحرين وسنغافورة وما تشهده من تطور ونمو في ظل الحرص المشترك على تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى مناقشىة سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك تجاه القضايا الدولية الحيوية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:23ت م0120