الجزائر 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022م واستسلم الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، رسالة خطية من نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون.وقد سلم هذه الرسالة وفق وكالة الأنباء الجزائرية، وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة خلال استقبال الرئيس الأذربيجاني له بالعاصمة باكو.وعبر الرئيس علييف عن تطلعه إلى العمل مع الرئيس الجزائري لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في جميع المجالات وحرصه على تعزيز التشاور والتنسيق بينهما خاصة في مجال الطاقة.// انتهى //19:23ت م0135