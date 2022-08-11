طرابلس 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم، بطرابلس، السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هورندال.وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والتعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً في المجال العسكري والأمني، والكهرباء والطاقات المتجددة، وتفعيل اتفاقيات التدريب والتطوير بين البلدين.وأكد المنفي وفق وكالة الأنباء الليبية خلال اللقاء أهمية دور المجتمع الدولي في إعادة الاستقرار إلى ليبيا، عادا استكمال ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، سيكون خطوة مهمة للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة للحل، وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي ينتظرها الليبيون.// انتهى //19:37ت م0138