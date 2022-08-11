الرباط 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.79 %، مسجلا 12.083,36 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.89 % ليستقر عند 980,27 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.05 % مسجلا 906,47 نقاط.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 82,84 مليون درهم مغربي، ووصلت رسملة البورصة الى 627,24 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:41ت م0139