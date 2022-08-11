طرابلس 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022م واسالتقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول، محمد الحداد،القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، رايزدون زينينغا .وجرى خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الليبية مناقشة آخر التطورات الأمنية في طرابلس والمناطق المجاورة بالإضافة إلى التقدم في المسار العسكري والأمني.// انتهى //19:42ت م0140