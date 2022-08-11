سياسي / رئيس الأركان العامة للجيش الليبي يلتقي القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
الخميس 1444/1/13 هـ الموافق 2022/08/11 م واس
طرابلس 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022م واس
التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول، محمد الحداد،القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، رايزدون زينينغا .
وجرى خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الليبية مناقشة آخر التطورات الأمنية في طرابلس والمناطق المجاورة بالإضافة إلى التقدم في المسار العسكري والأمني.
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19:42ت م
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