الظهران 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واستسعى أرامكو السعودية من رعايتها لمنافسة على السيارات ذات التصميم الهندسي الذكي للفوز بجائزة النهائيـات العالمية لبطولة أرامكو للفورمـولا 1 في المـدارس، إلى رعاية جيل المستقبل من المخترعين والمهندسين، حيث شهدت مدينة سيلفرستون في المملكة المتحدة شهدت هذا الصيف سباقًا مميزًا تمّ بمشاركة فرق من 54 دولة.وبين المدير العام للشؤون العامة في أرامكو السعودية طلال بن حسين المري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الطلاب المشاركين الذين يمثلون المملكة اختارتهم بواسطة وزارة التربية والتعليم بعناية، مشيراً إلى أنهم تلقوا الدعم من أرامكو السعودية، والتدريب في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، حيث تنافس الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 9 -19 عامًا في مسابقة أرامكو للفورمولا 1 للمدارس على تصميم نماذج مصغرة لسيارات فورمولا1 تعمل بالهواء المضغوط، ثم تصنيعها والتسابق بها.وأفاد أن الطلاب تسنى لهم تطوير مهاراتهم العملية من واقع دراستهم الفيزياء والديناميكيا الهوائية والتصنيع، والتخطيط المالي، فضلًا عن توسعة خيالهم الإبداعي واكتسابهم البراعة في التصميم، والعلامات التجارية، والرسومات، والتسويق، ووسائط الإعلام ، لافتاً النظر إلى أن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بموضوعات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات أو ما تعرف اختصارًا بـ"STEM"، مفيداً بأن المهمة الملقاة على عاتق الفرق هي تصنيع نموذج سيارة مصغرة تجمع بين الهندسة والمظهر الجمالي، ولذلك سميت في مركز إثراء بـ "STEAM"حيث أُضيف الحرف "A" ليرمز للفن والجمال (Art).وأبان أن عدد الفرق المدرسية التي تقدمت للمشاركة على مستوى العالم بلغ في أكثر من 26 ألف مدرسة، مشيراً إلى أن النهائيات العالمية لبرنامج الفورمولا 1 في المدارس برعاية أرامكو السعودية تأتي تتويجًا لسلسلة من السباقات الإقليمية، حيث وضعت مؤشرات الأداء الرئيسة، إذ تُمنح النقاط من خلال بطاقات الدرجات التي تشمل: التصميم والهندسة، وهوية العلامة التجارية، وتقديم العروض الصوتية، والمؤسسة، كما تشمل إدارة المشاريع، والتسويق، والرعاية، ووسائل الإعلام الرقمية.وأكد أن هذه المشاركة هي الأولى للمملكة في المسابقة على المستوى الوطني، حيث تم التركيز على اختيار الطلاب من بين مجموعة كبيرة من مدارس المملكة ، مشيداً بالمواهب والطموح الاستثنائي لدى الطلاب من البنات والبنين ، ليتم اختيار 25 مشاركًا فقط، لتشكل أربعة فرق، بمشاركة مرشدين اثنين لدعمهم: معلم من وزارة التعليم، ومحاضر من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن متخصصين في الهندسة والتقنية ، لافتاً النظر إلى أنه مع نجاح الفرق الأربعة في إنجاز عمل رائع، كان انتقاء الفرق الثلاثة الفائزة أمرًا صعبًا، لذلك فقد قررنا أن نشرك الفريق الرابع في مراقبة المنافسة وتقييمها دون المشاركة الفعلية فيها.وقال المدير العام للشؤون العامة في أرامكو السعودية إن برنامج أرامكو فورمولا 1 في المدارس مصدر للإلهام والتمكين بطرق عديدة ، إذ يمكِّننا من تقييم أداء الطلاب مقارنةً بأقرانهم في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى إن المشاركة الدولية من المنافسة له قيمة كبيرة ، مشيراً إلى أن مركز " إثراء" يخطط لمواصلة المنافسة في الأعوام المقبلة، بمشاركة المزيد من المدارس، مما يحفز الجيل القادم من الطلاب السعوديين على اختيار مهنة المستقبل في مجال العلوم والتقنية والهندسة والجوانب الجمالية والرياضيات، لافتا الانتباه إلى أن لدى أرامكو السعودية إيمان راسخ بأهمية دعم مثل هذه المسابقات ذات الطابع العلمي والتقني الممتزج ببناء العقلية التجارية، بأنها تُلهم روح الابتكار والمنافسة في الأجيال السعودية الشابة؛ لتقود مستقبل الصناعة وعالم الأعمال في المملكة من خلال اقتصادٍ ضخم ومتنوع وفق الأهداف الوطنية المنشودة .وأشار إلى أن أرامكو السعودية تفخر بأنها تأتي في المرتبة الأولى في امتلاك براءات الاختراع مقارنة مع شركات الطاقة العالمية الأخرى بنهاية العام 2021م، وتطمح لأن تغرس تلك الروح في الأجيال الشابة عبر تنمية مهارات معينة وحثها على خوض تجارب مؤثرة في مرحلة مبكرة من عمر المشاركين.// انتهى //19:48ت م0141