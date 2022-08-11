الرياض 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الثلاثاء 9 / 8 / 2022م في محافظة بام شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا من قوات الدفاع والأمن وإصابة آخرين.وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، راجية للمصابين الشفاء العاجل.وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.// انتهى //20:21ت م0143