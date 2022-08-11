باماكو 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسالتقى الرئيس المالي عاصيمي غويتا، بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل محمد صالح النظيف.وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الأمني بالساحل وفي ضوء ما يشهده من تزايد للهجمات المسلحة.وكانت أمينة محمد قد زارت السنغال قبل مالي، وتباحثت مع الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي ماكي صال، حول الانتقال الديمقراطي في بعض الدول الأفريقية.//انتهى//20:38ت م0144