الرياض 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم إطلاق النسخة الثانية من "مسابقة الكوميديا" كإحدى مبادراتها التي تهدف إلى اكتشاف المواهب المتخصصة من فئة الشباب والفتيات الموهوبين من عمر 18 سنة فما فوق في مجال تقديم عروض الكوميديا، والمهتمين بالفنون الكوميدية في المملكة.وتبدأ النسخة الثانية من المسابقة في 13 سبتمبر على أن تنتهي بتاريخ 4 نوفمبر 2022م بعد مرورها بـ 16 مدينة على مدى شهرين متواصلين في مناطق: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، عنيزة، الأحساء، الدمام، الخبر، الجوف، عرعر، تبوك، الطائف، جدة، جيزان، أبها، نجران، والباحة، وتستهدف مشاركة ما يصل إلى 2000 متسابق من الموهوبين.وسيحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية بمبلغ 50 ألف ريال، والثاني 30 ألف ريال، أما الفائز بالمركز الثالث فيحصل على مبلغ 15 ألف ريال، حيث تمر المسابقة بعدة مراحل رئيسة بعد مرحلة التسجيل وهي: مرحلة تجارب الأداء المبدئية في المدينة التي اختارها المتسابق مسبقاً، ثم مرحلة عروض المناطق، وبعدها مرحلة العروض ربع نهائية التي يتأهل من خلالها 20 مرشحاً إلى معسكر نصف نهائي، ومن ثم المرحلة قبل النهائية التي ستشهد تأهل 5 مرشحين للحفل النهائي الذي ستُعلن فيه الهيئة أسماء الفائزين.وأتاحت الهيئة للراغبين في التسجيل والمشاركة في تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية: https://engage.moc.gov.sa/comedy_2/ .// انتهى//20:39ت م0145