حقل 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسيواصل مهرجان صيف حقل بمحافظة حقل تقديم فعالياته وبرامجه في متنزه الأمير فهد بن سلطان البحري.وتضم فعاليات المهرجان فقرات إنشادية، وألعاب الأطفال، والمسرح المفتوح، ومستلزمات الأسرة، وعروض المسرح، والجوائز اليومية، والألعاب الكهربائية، وبيع الأكلات الشعبية، والمأكولات السريعة " فود ترك "، إضافةً إلى تخصيص يوم 15 و 16 أغسطس للاحتفاء بالأيتام، وذوي الهمم وأسرهم، وتكريمهم من إدارة المهرجان.ويفتح المهرجان أبوابه للزوار يومياً من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 12 مساءً، ويستمر في عروضه وفعالياته حتى 22 سبتمبر القادم في حين تتوزع فعاليات المهرجان على أكثر من 20 ركناً ترفيهياً تقدم العديد من الخيارات لزوار المهرجان.// انتهى //20:39ت م0146