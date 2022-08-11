جدة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واساستقبل مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، في جدة - اليوم -، نظيره السفير المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية لدى المنظمة رضوان سعيد شيخ.وبحث اللقاء تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين في سبيل الارتقاء بالمنظمة وتحقيق أهدافها والغايات النبيلة التي أنشئت من أجلها، وتطوير العمل الإسلامي المشترك لما فيه مصلحة شعوب ودول العالم الإسلامي.كما جرى استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك بين البعثتين لتعزيز أهداف المنظمة بما يحقق الازدهار والاستقرار والسلام للعالم الإسلامي، وكذلك تعزيز التضامن الإسلامي والتنسيق نحو التعامل مع التحديات والقضايا التي تواجهها بعض الدول الأعضاء.// انتهى //20:45ت م0147