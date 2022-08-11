برلين 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي للبلياردو للناشئين خالد الغامدي أمس فوزاً مهماً، في بطولة أوروبا المفتوحة في البلياردو للـ 9 كرات، المقامة في ألمانيا، على اللاعب الأمريكي سكايلر ودوردز أحد أهم المصنفين العالميين في هذه اللعبة، وأفضل لاعب في النسختين الأخيرتين لبطولة الموسكوني كوب.وجاء فوز الغامدي مثيراً، بعد أن قلب تأخره في النتيجة إلى فوز، إذ تأخر بنتيجة 6 / 2، قبل أن يعود من بعيد ليحقق الفوز بنتيحة 9 / 7، وبذات السيناريو استطاع اليوم التأهل إلى دور الـ 64، إذ كان متاخراً في النتيجة بـ 8 / 5، ليعود ويحقق الفوز بـ 9 / 8.يذكر أن اللاعب قد حقق إنجازاً في هذه البطولة، بافتتاح آفاق للعب أمام نجوم عالمية في هذه اللعبة.// انتهى //21:05ت م0149