الرياض 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما رُفع من قبل مركز الرصد النيابي بشأن تداول محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخص بالاعتداء على طفل بمحافظة وادي الدواسر التابعة لمنطقة الرياض، وعطفاً على ذلك فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بسرعة القبض على المذكور استناداً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى نيابة الاعتداء على الأشخاص، لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.وأكد المصدر أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب عليه بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.وأوضح المصدر أن الأنظمة الجزائية انطوت على حماية رفيعة لصالح الطفل، مشيراً إلى أن النيابة المتخصصة في هذه الواقعة وجّهت بإعادة تأهيل الطفل المجني عليه نفسياً بعد تعرضه للاعتداء، طبقاً للمواد (16 و 17) من نظام حماية الطفل.// انتهى //21:09ت م0150