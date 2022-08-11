بريدة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء اليوم ، مبادرة خراف النخيل بمحافظة الشماسية في نسختها الثانية .وأكد سموه أن المبادرة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل لأبناء الوطن والاستغناء عن الأيدي العاملة الأجنبية، مشيدا بتفاعل رجل الأعمال علي الحماد مع المبادرة وإتاحة مزرعته لتدريب الشباب واعطائهم المجال لخراف النخيل ، متطلعا من الجهات الحكومية والخاصة إلى دعم الشباب الذي يمتهنون مهنة خراف النخيل لمواصل توطين هذه المهنة وإيجاد فرص العمل لهم.وكان سمو أمير القصيم قد استمع إلى شرح موجز عما تحقق للمبادرة في نسختها الأولى، حيث بلغ عدد المستفيدين 300 شاب ، عملوا في مهنة خراف النخيل، أسهموا في جني أكثر من 4 آلاف كيلو من مختلف أصناف التمور .وكرّم سمو أمير القصيم في نهاية الزيارة الداعمين والمساهمين في إنجاح المبادرة .رافق سموه خلال الزيارة وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم سلمان الصوينع ، ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني ، والوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عسم الرمضي ، ومحافظ الشماسية فهد الراضي ، وعدد من المسؤولين .// انتهى //21:31ت م0152