نيويورك 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسنزح أكثر من 755 ألف شخص داخلياً في الصومال بسبب الجفاف الشديد هذا العام،ليصل الإجمالي إلى مليون شخص نازح منذ يناير 2021.وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالصومال ماجاتي جيسي، في بيان صحفي اليوم، أن المجتمعات الضعيفة هي الأكثر تضرراً من آثار أزمة المناخ، مما يترك العديد من العائلات بدون حماية ويزيد من النزوح، داعيةً المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإنقاذ الأرواح ودعم هذه الاستجابة الإنسانية.//انتهى//22:09ت م0155