الرياض 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسنظمَّتْ هيئةُ رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أمس ، حفلًا لتكريم المشاركين في مبادرة السبت البنفسجي المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.وثَمَّنَ الرئيسُ التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري دورَ الجهات المشاركة في المبادرة وما تحقَّقَ من نجاح من خلال التفاعل الكبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم،والتفاعل الكبير من قبل القطاعات كافة،من خلال الإسهام في خلق بيئة آمنة سهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيداً بمشاركة القطاع الحكومي ‏ممثلًا بوزارة التجارة واتحاد الغرف التجارية وجميع شركاء ‏القطاع الخاص وإسهام القطاع غير الربحي ‏في توعية ‏المستفيدين بالمشاركة في مبادرة السبت البنفسجي .‏يُذكرُ أنَّ مبادرةَ السبت البنفسجي إحدى مبادرات هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تهدف إلى وضع المزايا والعروض والتخفيضات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعرفة احتياجاتهم وتوعية المجتمع بالمشاركة ‏الفاعلة والشاملة من خلال مشاركة أكثر من 500 متجرٍ على مستوى المملكة عبر أكثر من 2500 نقطةِ بيع ليكون آخر سبت من شهر يونيو من كلِّ عام هو يوم السبت البنفسجي.// انتهى //22:49ت م0160